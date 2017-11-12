Кріштіану Роналду вчетверте став татом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Півзахисник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду в четвертий раз став батьком. Про це гравець розповів в своєму Тwitter, передає УНН.
"Алана Мартіна щойно народилася! Ми всі дуже щасливі!", - написав Роналду, підкріпивши твіт фото.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Роналду названо гравцем року за версією ФІФА
Нагадаємо, Форвард "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду разом зі своєю подругою Джорджиной Родрігес, під час інтернет-конференції в Instagram оголосили ім'я своєї майбутньої дитини. Пара повідомила, що у них народиться дівчинка. Майбутні батьки назвуть донечку - Алана Мартіна. Ім'я Алана вибрав футболіст, а Мартіна - його подруга.