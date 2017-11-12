Кріштіану Роналду вчетверте став татом

"Алана Мартіна щойно народилася! Ми всі дуже щасливі!", - написав Роналду, підкріпивши твіт фото.

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Нагадаємо, Форвард "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду разом зі своєю подругою Джорджиной Родрігес, під час інтернет-конференції в Instagram оголосили ім'я своєї майбутньої дитини. Пара повідомила, що у них народиться дівчинка. Майбутні батьки назвуть донечку - Алана Мартіна. Ім'я Алана вибрав футболіст, а Мартіна - його подруга.