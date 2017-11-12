Криштиану Роналду в четвертый раз стал папой

"Алана Мартина только что родилась! Мы все очень счастливы!", - написал Роналду, подкрепив твит фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду назван игроком года по версии ФИФА

Напомним, Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей подругой Джорджиной Родригес, во время интернет-конференции в Instagram объявили имя своего будущего ребенка. Пара сообщила, что у них родится девочка. Будущие родители назовут дочь - Алана Мартина. Имя Алана выбрал футболист, а Мартина - его подруга.