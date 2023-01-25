Кріс Гіпкінс став прем’єром Нової Зеландії

Деталі

44-річний Гіпкінс пообіцяв повернутися до основ, зосередившись на економіці та тому, що він назвав “пандемією інфляції”, пише Associated Press. Новий прем’єр матиме менше дев’яти місяців до “важких загальних виборах”. Так, опитування громадської думки показало, що його Лейбористська партія відстає від консервативної опозиції.

Генерал-губернатор Нової Зеландії Сінді Кіро провела коротку церемонію приведення до присяги перед його друзями і колегами після того, як раніше прийняла відставку Ардерн.

"Це найбільший привілей і відповідальність у моєму житті, — сказав Гіпкінс на церемонії.

Раніше

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила, що йде у відставку.