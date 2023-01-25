Крис Хипкинс стал премьером Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В среду Крис Гипкинс принял присягу 41-го премьер-министра Новой Зеландии после неожиданной отставки Джасинды Ардерн на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
44-летний Гипкинс пообещал вернуться к основам, сосредоточившись на экономике и том, что он назвал “пандемией инфляции”, пишет Associated Press. У нового премьера будет менее девяти месяцев до “трудных всеобщих выборов”. Так, опрос общественного мнения показал, что его Лейбористская партия отстает от консервативной оппозиции.
Генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро провела короткую церемонию приведения к присяге перед его друзьями и коллегами после того, как ранее приняла отставку Ардерн.
"Это самая большая привилегия и ответственность в моей жизни, — сказал Гипкинс на церемонии.
Ранее
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уходит в отставку.