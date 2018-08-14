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Криптовалюту в Україні хочуть визнати фінансовим інструментом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Українські фінансові регулятори планують визнати криптовалюти фінансовими інструментами на кшталт акцій, облігацій, векселів тощо. Про це в інтерв’ю  УНН розповів голова Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв.

Криптовалюту в Україні хочуть визнати фінансовим інструментом

“Криптоодиниці — це, скоріше за все, фінансові інструменти, вони не є засобом платежу. Вони є засобом обліку та накопичення. Це більше схоже на акцію, облігацію, вексель. Ми плануємо законодавчо визнати криптовалюти фінансовим активом та дозволити людям інвестувати і використовувати ці фінансові інструменти”, — повідомив Хромаєв.

Як зауважив він, такої позиції щодо криптовалют притримуються не лише в Україні — Швейцарія, Мальта, Гібралтар та інші країни Європи стають на шлях законодавчого визнання та запровадження регуляторної бази щодо криптовалют.

За словами голови НКЦПФР, на останньому засіданні Ради з фінансової стабільності, усі фінансові регулятори розглянули це питання по суті.

“Ми маємо визначитись з принципами, яких будемо дотримуватись, щоб забезпечити якість тих змін, які нам потрібно ввести до законодавства задля розвитку цього сектору. Потрібно створити умови для економічного розвитку цієї діяльності, запровадити податкові умови, наглядові функції тощо. Зараз Комісія разом із народними депутатами і криптоспільнотою розробляє проект закону, який ми хотіли б, щоб розглядався цього, або ж наступного року у Верховній Раді”, — додав Хромаєв.

Нагадаємо, НКЦПФР на засіданні Ради з фінансової стабільності презентувала концепцію державного регулювання операцій з криптовалютами.

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