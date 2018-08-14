Криптовалюту в Украине хотят признать финансовым инструментом

“Криптоединицы — это, скорее всего, финансовые инструменты, они не являются средством платежа. Они являются средством учета и накопления. Это больше похоже на акцию, облигацию, вексель. Мы планируем законодательно признать криптовалюту финансовым активом и позволить людям инвестировать и использовать эти финансовые инструменты”, — сообщил Хромаев.

Как отметил он, такой позиции по криптовалютам придерживаются не только в Украине — Швейцария, Мальта, Гибралтар и другие страны Европы становятся на путь законодательного признания и внедрения регуляторной базы по криптовалютам.

По словам главы НКЦБФР, на последнем заседании Совета по финансовой стабильности, все финансовые регуляторы рассмотрели этот вопрос по существу.

“Мы должны определиться с принципами, которых будем придерживаться, чтобы обеспечить качество тех изменений, которые нам нужно ввести в законодательство для развития этого сектора. Нужно создать условия для экономического развития этой деятельности, ввести налоговые условия, надзорные функции и тому подобное. Сейчас Комиссия вместе с народными депутатами и криптосообществом разрабатывает проект закона, который мы хотели бы, чтобы рассматривался в этом, или же в следующем году в Верховной Раде”, — добавил Хромаев.

Напомним, НКЦБФР на заседании Совета по финансовой стабильности представила концепцию государственного регулирования операций с криптовалютой.