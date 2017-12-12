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Криптовалюта має працювати в інтересах Держбюджету - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Державний бюджет має отримувати надходження від діяльності ринку криптовалют в Україні. Про це у коментарі УНН заявив нардеп Дмитро Білоцерківець.

За словами нардепа, при розробці законодавства щодо ринку криптовалют Україні потрібно спиратися на міжнародний досвід.

“В Іспанії, наприклад, коли продають біткоїн сплачують податок. В інших країнах ця валюта легалізована з точки зору використання, тобто нічого нового не потрібно вигадувати. Інші ж країни якимись чином з цим живуть і заробляють гроші в державний бюджет”, — сказав Білоцерківець.

Він наголосив, що криптовалюта в Україні також має приносити прибутки до Держбюджету.

“Тобто, якщо хтось продає біткоїн потрібно визначити скільки він має заплатити коштів (в держбюджет - ред.). Тому що, зараз в Україні ніхто не знає який податок потрібно чи не потрібно взагалі сплачувати.

Нацбанку потрібно міркувати з точки зору того щоб заробляти кошти у держбюджет, тому і рішення ( щодо законодавства по крипто валютам — ред..) має бути відповідне”, - додав Білоцерковець.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти про криптовалюту. У Національному банку ці законопроекти назвали передчасними і недосконалими.

Також нагадаємо, за даними ЗМІ, один із законопроектів № 7183-1 про “Стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні”, автором якого є нардеп С.Рибалка, “списаний” у російських чиновників.

Зокрема, у своєму законопроекті Рибалка пропонує не обкладати критптовалюти податками та ввести пільги на оплату послуг з надання електроенергії для майнерів. 

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