Криптовалюта должна работать в интересах Госбюджета - нардеп

По словам нардепа, при разработке законодательства по рынку криптовалюта Украине нужно опираться на международный опыт.

"В Испании, например, когда продают биткоин платят налог. В других странах эта валюта легализована с точки зрения использования, то есть ничего нового не нужно придумывать. Другие же страны какими-то образом с этим живут и зарабатывают деньги в государственный бюджет", - сказал Белоцерковец.

Он отметил, что криптовалюта в Украине также приносить прибыль в госбюджет.

"То есть, если кто-то продает биткоин нужно определить сколько он должен заплатить средств (в госбюджет - ред.) потому что, сейчас в Украине никто не знает налог нужно или не нужно вообще платить.

Нацбанку нужно рассуждать с точки зрения того чтобы зарабатывать деньги в госбюджет, так и решения (по законодательству по крипто валютам - ред.) должно быть соответствующее", - добавил Белоцерковец.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о криптовалюте. В Национальном банке эти законопроекты назвали преждевременными и несовершенными.

Также напомним, по данным СМИ, один из законопроектов № 7183-1 о "Стимулирование рынка криптовалюта и их производных в Украине", автором которого является нардеп С.Рыбалка, "списан" в российских чиновников.

В частности, в своем законопроекте Рыбалка предлагает не облагать критптовалюты налогами и ввести льготы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии для Майнер.