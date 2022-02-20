Кримська платформа поповнилась ще одним учасником
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Ліхтенштейн вирішив доєднатись до української ініціативи "Кримська платформа". Про це заявив міністр закордодонних справ України Дмитро Кулеба під час відеозвернення у Facebook, пише УНН
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"Дуже гарну новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи", - заявив Кулеба.
Ця держава не брала участь в установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналась до зусиль України, додав міністр.
Довідково
23 серпня у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.
За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, у якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом. Декларацію тепер будуть опрацьовувати за декількома пунктами.