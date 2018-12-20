Крилата ракета "Нептун" вразила ціль з 280 км
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Збройні сили України успішно випробували вітчизняну протикорабельну крилату ракету "Нептун". Про це розповів Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Донецькій області, передає кореспондент УНН.
"За моїм дорученням були успішно проведені випробування вітчизняної протикорабельної крилатої ракети "Нептун". Можу вже зараз повідомити, що ціль була вражена на відстані 280 км", - зазначив Президент.
Крім того, за словами Президента, були відпрацьовані системи берегової охорони модернізованого ракетного комплексу.
Нагадаємо, до кінця грудня 2018 року, як очікується, буде укладено контракт для створення виробничих потужностей з виробництва крилатої ракети "Нептун".
Напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна боронитиме узбережжя морів ракетами, здатними знищити Керченський міст.