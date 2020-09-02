Криклій розповів, як зміняться залізничні вокзали

"Залізничні вокзали — теж хочемо передати у концесію, щоб вони перетворювалися у зручні місця. Усі, звичайно, не будуть цікаві інвестору, але в великих містах, де скупчення людей — так. Там, де зараз не продумана логістика — будуть хороші торгові центри. Бюджет Укрзалізниці витрачає на їх утримання, але керує ними неефективно. Для пасажира це зовсім буде інший ефект — кінотеатри, магазини, фудкорти, капсульні готелі", — зазначив Криклій.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій поставив низку завдань перед новим керівником Укрзалізниці Володимиром Жмаком.

Раніше експерти розповіли УНН як концесія портів змінить соціальне життя Миколаєва та Херсона.