Криклій розповів, як зміняться залізничні вокзали
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністерство інфраструктури планує передати залізничні вокзали з великим пасажиропотоком у концесію. Про це в інтерв’ю УНН розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Залізничні вокзали — теж хочемо передати у концесію, щоб вони перетворювалися у зручні місця. Усі, звичайно, не будуть цікаві інвестору, але в великих містах, де скупчення людей — так. Там, де зараз не продумана логістика — будуть хороші торгові центри. Бюджет Укрзалізниці витрачає на їх утримання, але керує ними неефективно. Для пасажира це зовсім буде інший ефект — кінотеатри, магазини, фудкорти, капсульні готелі", — зазначив Криклій.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій поставив низку завдань перед новим керівником Укрзалізниці Володимиром Жмаком.
Раніше експерти розповіли УНН як концесія портів змінить соціальне життя Миколаєва та Херсона.