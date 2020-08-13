Криклій розкрив деталі створення флоту національного авіаперевізника
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Мінінфраструктури працює над над розробкою авіаційної стратегії України, у межах якої визначаються шляхи залучення українських авіаційних підприємств до створення флоту національного авіаперевізника. Про це заявив очільник міністерства Владислав Криклій, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
“Зараз ми працюємо над розробкою авіаційної стратегії України, в рамках якої визначаємо шляхи залучення українських авіаційних підприємств до створення флоту національного авіаперевізника. Україна має потужні традиції авіабудування, які необхідно правильно реалізувати", - заявив Криклій.
За його словами, авіаційна галузь є потужним інвестиційним мультиплікатором, де кожна вкладена гривня дає 5 грн в економіку країни та мультиплікується в суміжних галузях.
Як повідомляв УНН раніше, в уряді вже створили концепцію створення національного авіаперевізника, наразі тривають розрахунки. Це дуже реалістичний проект і його реалізують в Україні.