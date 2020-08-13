Криклий раскрыл детали создания флота национального авиаперевозчика
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Мининфраструктуры работает над разработкой авиационной стратегии Украины, в рамках которой определяются пути привлечения украинских авиационных предприятий к созданию флота национального авиаперевозчика. Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сейчас мы работаем над разработкой авиационной стратегии Украины, в рамках которой определяем пути привлечения украинских авиационных предприятий к созданию флота национального авиаперевозчика. Украина имеет мощные традиции авиастроения, которые необходимо правильно реализовать", - заявил Криклий.
По его словам, авиационная отрасль является мощным инвестиционным мультипликатором, где каждая вложенная гривна дает 5 грн в экономику страны и мультиплицируется в смежных отраслях.
Как сообщал УНН ранее, в правительстве уже создали концепцию создания национального авиаперевозчика, сейчас идут расчеты. Это очень реалистичный проект и его реализуют в Украине.