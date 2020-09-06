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Криклій присоромив політиків за піар на Delfi

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Місцеві політики Одеси, які нічого не зробили для підняття танкеру Delfi, нині жваво піаряться на ньому. Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook, передає УНН.

Криклій присоромив політиків за піар на Delfi

"Що таке передвиборче безумство? Одеса, пляж "Дельфін". Прямо зараз один місцевий політик, який сильно хоче бути знову переобраний, робить відеозйомку біля затонулого Delfi. Переконаний, що буде розповідати, як сильно працював, аби підняти затонуле судно (хто зна, можливо подумки), і без нього взагалі нічого б не відбулося, але ми добре розуміємо, що його цікавить виключно підняття власних рейтингів, а не танкера. На жаль, безпосередньо до підняття Delfi не було раніше такого живого інтересу і допомога АМПУ чи виконавцям не пропонувалась", - зазначив Криклій.

Ймовірно, мова про мера Одеси Геннадія Труханова, який у той же час, зробив пост, в якому заявив, що "ми перейшли до фінального етапу операції по підйому Delfi".

Раніше політолог заявляв, що Труханов дарма намагається піаритися на Delfi, адже він до цього процесу не має жодного відношення.

Нагадаємо, з кінця липня за дорученням Президента проблемою підняття танкеру Delfi займається Мінінфраструктури. 26 серпня компанії "Трансшип" та "Бруклін-Київ", які вирішили допомогти державі - підняли танкер на рівний кіль.

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