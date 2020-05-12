Криклій: працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт відновив роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністерство інфраструктури України працює над тим, щоб після закінчення карантину 22 травня пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу. Але за умови обов’язкового дотримання всіх протиепідеміологічних заходів — масочного режиму, належної дезінфекції, обмеження кількості пасажирів та місць для сидіння. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій у ході розширеної зустрічі з міжнародними пасажирськими автомобільними перевізниками 12 травня, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства.
“Працюємо зараз над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі — з обов’язковим дотриманням масочного режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць. Як міністр інфраструктури я захищаю вас, перевізників, і всіх працівників галузі, тому наполягаю на цьому”, — зазначив міністр.
Він повідомив, що зі свого боку Міністерство вже підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень.
“Наразі спільно з Міністерством охорони здоров’я ми обговорюємо і опрацьовуємо це питання. Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян і забезпечити роботу транспорту”, — підкреслив Криклій.
У ході зустрічі учасники обговорили питання відновлення автомобільних пасажирських перевезень, зокрема, роботу нелегалів під час карантину.
Участь у заході взяли представники Міністерства та міжнародні пасажирські автомобільні перевізники з Волинської, Львівської, Тернопільської, Київської, Вінницької, Хмельницької областей, а також міста Київ.
Як повідомляв УНН, в Україні з 11 травня почалося зняття перших карантинних обмежень, введених через ситуацію з поширенням коронавірусу. Знаяття карантину планується з 22 травня.