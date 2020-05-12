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Криклій: працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт відновив роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністерство інфраструктури України працює над тим, щоб після закінчення карантину 22 травня пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу. Але за умови обов’язкового дотримання всіх протиепідеміологічних заходів — масочного режиму, належної дезінфекції, обмеження кількості пасажирів та місць для сидіння. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій у ході розширеної зустрічі з міжнародними пасажирськими автомобільними перевізниками 12 травня, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства.

Криклій: працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт відновив роботу

“Працюємо зараз над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі — з обов’язковим дотриманням масочного режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць. Як міністр інфраструктури я захищаю вас, перевізників, і всіх працівників галузі, тому наполягаю на цьому”, — зазначив міністр.

Він повідомив, що зі свого боку Міністерство вже підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень.

“Наразі спільно з Міністерством охорони здоров’я ми обговорюємо і опрацьовуємо це питання. Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян і забезпечити роботу транспорту”, — підкреслив Криклій.

У ході зустрічі учасники обговорили питання відновлення автомобільних пасажирських перевезень, зокрема, роботу нелегалів під час карантину.

Участь у заході взяли представники Міністерства та міжнародні пасажирські автомобільні перевізники з Волинської, Львівської, Тернопільської, Київської, Вінницької, Хмельницької областей, а також міста Київ.

Як повідомляв УНН, в Україні з 11 травня почалося зняття перших карантинних обмежень, введених через ситуацію з поширенням коронавірусу. Знаяття карантину планується з 22 травня.

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