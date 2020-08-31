Криклій повідомив про зважування маршруток
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Розв’язанням проблеми повсюдного порушення габаритно-вагових норм на дорогах стане повна автоматизація та усунення людського фактора. Про це у своєму інтерв’ю УНН розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Інспектори з перевантаженням повинні працювати тільки на бек-офісі, на дорогах загального користування повинні бути комплекси, які зважують усі ці фури і маршрутки, у тому числі в русі. Коли ми говоримо “комплекси ГВК”, ми маємо на увазі в основному зерновози, але насправді проблема також і в маршрутках, коли 20 осіб замість 15-и, і це не менша загроза для здоров’я", — пояснив Криклій.
Він уточнив, що автоматизовані комплекси відрізнятимуть маршрутку від зерновоза.
Крім того, Криклій повідомив, що Мінінфраструктури до кінця року запустить 50 автоматизованих систем зважування, що становить чверть від необхідної кількості.
Раніше УНН писав, що українці просили Президента прирівняти перевантаження фур до підриву національної безпеки шляхом псування інфраструктури.