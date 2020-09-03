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Криклій про концесію аеропортів: критична інфраструктура за нами, термінали - за інвесторами

Київ • УНН

 • 18831 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні планується запуск такої моделі концесії аеропортів, при якій держава забезпечуватиме злітну смугу та умови на аеродромі, а концесіонер інвестуватиме у термінал. Про це у своєму інтерв’ю УНН розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Криклій про концесію аеропортів: критична інфраструктура за нами, термінали - за інвесторами

"Ми, в принципі, хочемо запускати таку модель, де держава забезпечує злітну смугу і умови по аеродрому, а інвестор — вкладає у термінал, його розвиває, насичує, сервіси запускає. Це найкраще рішення, тому що держава, звичайно, теж може робити аеропорти, ми бачимо класні кейси: "Львів", "Бориспіль", але це дорого. І щоб не контролювати і не адмініструвати, краще "на березі" домовитися, хто чим займається. Критична інфраструктура — за нами, термінали — за інвесторами", — зазначив він.

Також Криклій додав, що наразі у концесії знаходяться аеропорти "Харків", "Жуляни", "Івано-Франківськ" і "Дніпро".

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що будівництво аеропорту в Дніпрі планують розпочати цієї зими, якщо дозволять погодні умови. 

Раніше УНН писав, що Міністерство інфраструктури віддало вже другий порт у концесію.

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