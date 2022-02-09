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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кричала, що їй все набридло: у Одеській області рятувальники зняли жінку з кондиціонера на 3-му поверсі будинку

Кричала, що їй все набридло: у Одеській області рятувальники зняли жінку з кондиціонера на 3-му поверсі будинку

Київ • УНН

 • 17015 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. В місті Чорноморськ Одеської області рятувальники зняли жінку з кондиціонера, який встановлений на 3-му поверсі житлового будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС в Одеській області.

Деталі

Інцидент трапився приблизно о 19:10.

В Службу порятунку надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що в Чорноморську по вулиці 1-го Травня на кондиціонері знаходиться жінка. Кондиціонер — на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку, і правоохоронцям необхідна допомога рятувальників, щоб її зняти з висоти.

Фахівці ДСНС прибувши на місце події, побачили громадянку, яка перебувала на кондиціонері і трималася руками за дроти. За допомогою автодрабини її зняли та передали працівникам поліції та медикам. Від ДСНС залучалися 2 одиниці пожежної техніки та 6 осіб рятувальників.

Як стверджують очевидці, жінка залізла на кондиціонер і почала голосно кричати про те, як її “все дістало”. Місцеві жителі злякалися і викликали поліцейських.

Нагадаємо

У Хмельницькому рятувальники допомогли спуститися працівниці баштового крану, якій стало зле на висоті.

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