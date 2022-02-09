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Кричала, что ей все надоело: в Одесской области спасатели сняли женщину с кондиционера на 3-м этаже дома

Кричала, что ей все надоело: в Одесской области спасатели сняли женщину с кондиционера на 3-м этаже дома

Киев • УНН

 • 17014 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В городе Черноморск Одесской области спасатели сняли женщину из кондиционера, который установлен на 3-м этаже жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Детали

Инцидент произошел примерно в 19:10.

В Службу спасения поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в Черноморске по улице 1-го Мая на кондиционере находится женщина. Кондиционер — на третьем этаже 5-этажного жилого дома, и правоохранителям необходима помощь спасателей, чтобы снять с высоты.

Специалисты ГСЧС прибыв на место происшествия, увидели гражданку, которая находилась на кондиционере и держалась руками за провода. С помощью автолестницы ее сняли и передали работникам полиции и медикам. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 спасателей.

Как утверждают очевидцы, женщина залезла на кондиционер и начала громко кричать о том, как ее “все достало”. Местные жители испугались и вызвали полицейских.

Напомним

В Хмельницком спасатели помогли спуститься работнице башенного крана, которой стало плохо на высоте.

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