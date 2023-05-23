кремлівська "помста" за пам'ятники: в рф хочуть заборонити в'їзд польським автомобільним перевізникам

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. державна дума росії запропонувала кабміну унеможливити виконання перевезень польськими автоперевізниками по росії і можливість заправки їх за роздрібними цінами. Спікер держдуми в'ячеслав володін заявив, що “поляки мають відповісти за знесення пам'ятників російським солдатам”, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, депутати допускають можливість переміщення польських автомобілів від кордону до найближчих митних терміналів з метою перечеплення причепів або перевантаження товарів.

Спікер держдуми в'ячеслав володін заявив, що в результаті ухваленого рішення “поляки позбудуться близько 8,5 млрд євро доходів, одержуваних коштом росії”.

Цитата

“Керівництво Польщі має відповісти за знесення пам'ятників нашим солдатам і офіцерам, за русофобську політику, розпочавши з пояснення своїх дій більш ніж 20 тисячам водіїв, які через їхні вчинки втратять роботу, а близько 2 тисяч польських транспортних компаній збанкрутують”, – написав володін у своєму Телеграмі.

Нагадаємо

У жовтні 2022 року Польща демонтувала чотири пам'ятники солдатам Червоної Армії комуністичної доби та підкреслила засудження війни.

З моменту повалення комуністичного режиму в 1989 році Польща робить кроки з видалення з публічного простору символів минулого панування москви, зносячи пам'ятники й меморіальні дошки. Деякі з них були переміщені на спеціальне зберігання.

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