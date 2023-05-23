кремлівська "помста" за пам'ятники: в рф хочуть заборонити в'їзд польським автомобільним перевізникам
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. державна дума росії запропонувала кабміну унеможливити виконання перевезень польськими автоперевізниками по росії і можливість заправки їх за роздрібними цінами. Спікер держдуми в'ячеслав володін заявив, що “поляки мають відповісти за знесення пам'ятників російським солдатам”, передає УНН.
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Як зазначається, депутати допускають можливість переміщення польських автомобілів від кордону до найближчих митних терміналів з метою перечеплення причепів або перевантаження товарів.
Спікер держдуми в'ячеслав володін заявив, що в результаті ухваленого рішення “поляки позбудуться близько 8,5 млрд євро доходів, одержуваних коштом росії”.
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“Керівництво Польщі має відповісти за знесення пам'ятників нашим солдатам і офіцерам, за русофобську політику, розпочавши з пояснення своїх дій більш ніж 20 тисячам водіїв, які через їхні вчинки втратять роботу, а близько 2 тисяч польських транспортних компаній збанкрутують”, – написав володін у своєму Телеграмі.
Нагадаємо
У жовтні 2022 року Польща демонтувала чотири пам'ятники солдатам Червоної Армії комуністичної доби та підкреслила засудження війни.
З моменту повалення комуністичного режиму в 1989 році Польща робить кроки з видалення з публічного простору символів минулого панування москви, зносячи пам'ятники й меморіальні дошки. Деякі з них були переміщені на спеціальне зберігання.