кремлевская “месть” за памятники: в рф хотят запретить въезд польским автомобильным перевозчикам

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Государственная дума россии предложила кабмину исключить выполнение перевозок польскими автоперевозчиками по россии и возможность заправки их по розничным ценам. Спикер госдумы вячеслав володин заявил, что “поляки должны ответить за снос памятников российским солдатам”, передает УНН.

Детали

Как отмечается, депутаты допускают возможность перемещения польских автомобилей от границы до ближайших таможенных терминалов в целях перецепки прицепов либо перегрузки товаров.

Спикер госдумы вячеслав володин заявил, что в результате принятого решения “поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт россии”.

Цитата

“Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся”, – написал володин в своем Телеграмм.

Напомним

В октябре 2022 года Польша демонтировала четыре памятника солдатам Красной Армии коммунистической эпохи и подчеркнула осуждение войны.

С момента свержения коммунистического режима в 1989 году Польша предпринимает шаги по удалению из публичного пространства символов прошлого господства Москвы, снося памятники и мемориальные доски. Некоторые из них были перемещены на специальное хранение.

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