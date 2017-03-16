Кремль заперечив причетність ФСБ до зламу акаунтів Yahoo
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кремль заперечує звинувачення американської влади у причетності працівників ФСБ Росії до масштабного зламу акаунтів Yahoo, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Як ми вже неодноразово заявляли, не може бути жодних питань про причетність будь-якого посадовця російського відомства, включно з ФСБ, до будь-яких незаконних дій у кіберпросторі", - заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, міністерство юстиції США офіційно висунуло проти співробітників ФСБ Дмитра Докучаєва та Ігоря Сущини звинувачення у крадіжці даних сотень мільйонів користувачів інтернет-компанії Yahoo.
Американський Мін’юст вважає, що офіцери ФСБ Д.Докучаєв і І.Сущин за допомогою двох хакерів отримали доступ до акаунтів російських журналістів і урядовців з Росії та США.