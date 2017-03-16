Кремль заперечив причетність ФСБ до зламу акаунтів Yahoo

"Як ми вже неодноразово заявляли, не може бути жодних питань про причетність будь-‎якого посадовця російського відомства, включно з ФСБ, до будь-яких незаконних дій у ‎кіберпросторі", - заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.‎

Нагадаємо, міністерство юстиції США офіційно висунуло проти співробітників ФСБ Дмитра Докучаєва та Ігоря Сущини звинувачення у крадіжці даних сотень мільйонів користувачів інтернет-компанії Yahoo.

Американський Мін’юст вважає, що офіцери ФСБ Д.Докучаєв і І.Сущин за допомогою двох хакерів отримали доступ до акаунтів російських журналістів і урядовців з Росії та США.