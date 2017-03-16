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Кремль заперечив причетність ФСБ до зламу акаунтів Yahoo

Кремль заперечив причетність ФСБ до зламу акаунтів Yahoo

Київ • УНН

 • 10172 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Кремль заперечує звинувачення американської влади у причетності працівників ФСБ ‎Росії до масштабного зламу акаунтів Yahoo, передає УНН з посиланням на ВВС.

"Як ми вже неодноразово заявляли, не може бути жодних питань про причетність будь-‎якого посадовця російського відомства, включно з ФСБ, до будь-яких незаконних дій у ‎кіберпросторі", - заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.‎

Нагадаємо, міністерство юстиції США офіційно висунуло проти співробітників ФСБ Дмитра Докучаєва та Ігоря Сущини звинувачення у крадіжці даних сотень мільйонів користувачів інтернет-компанії Yahoo.

Американський Мін’юст вважає, що офіцери ФСБ Д.Докучаєв і І.Сущин за допомогою двох хакерів отримали доступ до акаунтів російських журналістів і урядовців з Росії та США.

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