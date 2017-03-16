Кремль отрицает причастность ФСБ к взлому аккаунтов Yahoo
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Кремль отрицает обвинения американских властей в причастности работников ФСБ России к масштабному взлому аккаунтов Yahoo, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Как мы уже неоднократно заявляли, не может быть никаких вопросов о причастности любого чиновника российского ведомства, включая ФСБ, к любым незаконным действиям в киберпространстве", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, министерство юстиции США официально выдвинуло против сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущин а обвинения в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo.
Американский Минюст считает, что офицеры ФСБ Д.Докучаев и И.Сущин с помощью двух хакеров получили доступ к аккаунтам российских журналистов и чиновников из России и США.