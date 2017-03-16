Кремль отрицает причастность ФСБ к взлому аккаунтов Yahoo

"Как мы уже неоднократно заявляли, не может быть никаких вопросов о причастности любого чиновника российского ведомства, включая ФСБ, к любым незаконным действиям в киберпространстве", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, министерство юстиции США официально выдвинуло против сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущин а обвинения в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo.

Американский Минюст считает, что офицеры ФСБ Д.Докучаев и И.Сущин с помощью двух хакеров получили доступ к аккаунтам российских журналистов и чиновников из России и США.