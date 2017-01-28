Кремль: у перемовинах із Д.Трампом та М.Пенсом від РФ буде тільки В.Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що до запланованих на 28 січня переговорів лідерів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа з російської сторони не планується залучати когось ще, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Ми не плануємо”, — сказав він, відповідаючи на питання, чи приєднається хтось ще до розмови В.Путіна і Д.Трампа з російської сторони.
Раніше Білий дім повідомив, що до телефонних переговорів лідерів двох країн приєднається віце-президент США Майк Пенс.
При цьому у Д.Трампа також заплановані розмови з прем’єром Японії Сіндзо Абе, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і прем’єром Австралії Малькольмом Тернбуллом.