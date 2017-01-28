Кремль: в переговорах с Д.Трампом и М.Пенсом от РФ будет только В.Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны не планируется привлекать кого-то еще, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы не планируем", - сказал он, отвечая на вопрос, присоединится ли кто-то еще к разговору В.Путина и Д.Трампа с российской стороны.
Ранее Белый дом сообщил, что к телефонным переговорам лидеров двух стран присоединится вице-президент США Майк Пенс.
При этом у Д.Трампа также запланированы беседы с премьером Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.