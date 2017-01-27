Кремль: телефонна розмова В.Путіна і Д.Трампа може відбутися у суботу

Раніше американський телеканал повідомив, що телефонна розмова може відбутися 28 січня.

"Так", - сказав Д.Пєсков, відповідаючи на питання, чи відповідає це дійсності.

Нагадаємо, Д.Трамп офіційно вступив на посаду президента США 20 січня.