Кремль: телефонна розмова В.Путіна і Д.Трампа може відбутися у суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Телефонна розмова президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в суботу, 28 січня. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Раніше американський телеканал повідомив, що телефонна розмова може відбутися 28 січня.
"Так", - сказав Д.Пєсков, відповідаючи на питання, чи відповідає це дійсності.
Нагадаємо, Д.Трамп офіційно вступив на посаду президента США 20 січня.