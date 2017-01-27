Кремль: телефонный разговор В.Путина и Д.Трампа может состояться в субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу, 28 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Ранее американский телеканал сообщил, что телефонный разговор может состояться 28 января.
"Да", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли это действительности.
Напомним, Д.Трамп официально вступил в должность президента США 20 января.