Кремль спростував припущення екс-голови ЦРУ про "вплив" Путіна на Трампа

"Це невірне, помилкове припущення", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, колишній директор ЦРУ Джон Бреннан вважає, що успіх президента РФ Володимира Путіна щодо президента США Дональда Трампа може бути пояснений використанням російським лідером лестощів. Крім того, Дж.Бреннан підозрює, що Д.Трамп “з якоїсь причини” може бути “заляканий” В.Путіним.

Як повідомляв УНН, Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В’єтнамі під час церемонії фотографування.