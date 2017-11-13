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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 13639 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 30550 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 41728 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47787 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44115 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91110 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99063 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126055 просмотра

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Кремль опроверг предположение экс-главы ЦРУ о "влиянии" Путина на Трампа

Кремль опроверг предположение экс-главы ЦРУ о "влиянии" Путина на Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Москва опровергла заявление бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что президент РФ Владимир Путин "запугал" президента США Дональна Трампа, предает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Это неверное, ошибочное предположение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что успех президента РФ Владимира Путина в отношении президента США Дональда Трампа может быть объяснен использованием российским лидером лести. Кроме того, Дж.Бреннан подозревает, что Д.Трамп "по какой причине" может быть "запуган" В.Путиным.

Как сообщал УНН, Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования.

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