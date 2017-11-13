Кремль опроверг предположение экс-главы ЦРУ о "влиянии" Путина на Трампа

"Это неверное, ошибочное предположение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что успех президента РФ Владимира Путина в отношении президента США Дональда Трампа может быть объяснен использованием российским лидером лести. Кроме того, Дж.Бреннан подозревает, что Д.Трамп "по какой причине" может быть "запуган" В.Путиным.

Как сообщал УНН, Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования.