Кремль сподівається, що Ю.Самойлова зможе виступити на Євробаченні в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Кремль сподівається, що співачці Юлії Самойловій вдасться представити Росію на Євробаченні-2017, який цього року пройде в Києві. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Є наш кандидат, він обраний, і ми розраховуємо на те, що російський виконавець, виконавиця, зможе представити нашу країну на цьому міжнародному конкурсі”, — сказав Д.Пєсков.
Він підкреслив, що Євробачення — це міжнародний конкурс, і Україна приймає його у себе.
“Якщо ми правильно розуміємо, то такої опції як заміна нашого виконавця, який вже визначений, не передбачено, це перше. Друге — поки якихось офіційних рішень українська сторона не оголошувала, ми стежимо за ситуацією”, — додав Д.Пєсков.
Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Грицак 20 березня заявив, що СБУ вже підготувала документ про заборону в’їзду до України учасниці пісенного конкурсу “Євробачення” від РФ Юлії Самойловій.