Кремль надеется, что Ю.Самойлова сможет выступить на Евровидении в Киеве

"Есть наш кандидат, он избран, и мы рассчитываем на то, что российский исполнитель, исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе", - сказал Д.Песков.

Он подчеркнул, что Евровидение - это международный конкурс, и Украина принимает его у себя.

"Если мы правильно понимаем, то такой опции как замена нашего исполнителя, который уже определен, не предусмотрено, это первое. Второе - пока каких-то официальных решений украинская сторона не объявляла, мы следим за ситуацией ", - добавил Д.Песков.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 20 марта заявил, что СБУ уже подготовила документ о запрете въезда в Украину участницы песенного конкурса "Евровидение" от РФ Юлии Самойловой.