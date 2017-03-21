Кремль надеется, что Ю.Самойлова сможет выступить на Евровидении в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Кремль надеется, что певице Юлии Самойловой удастся представить Россию на Евровидении-2017, который в этом году пройдет в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Есть наш кандидат, он избран, и мы рассчитываем на то, что российский исполнитель, исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе", - сказал Д.Песков.
Он подчеркнул, что Евровидение - это международный конкурс, и Украина принимает его у себя.
"Если мы правильно понимаем, то такой опции как замена нашего исполнителя, который уже определен, не предусмотрено, это первое. Второе - пока каких-то официальных решений украинская сторона не объявляла, мы следим за ситуацией ", - добавил Д.Песков.
Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 20 марта заявил, что СБУ уже подготовила документ о запрете въезда в Украину участницы песенного конкурса "Евровидение" от РФ Юлии Самойловой.