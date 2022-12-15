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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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кремль: "Рішення щодо ремонту газопроводу "Північний потік" поки що немає"

кремль: "Рішення щодо ремонту газопроводу "Північний потік" поки що немає"

Київ • УНН

 • 488407 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що рішення про продовження ремонту підводних газопроводів "Північний потік", пошкоджених внаслідок вибухів у вересні, поки що не прийнято, інформує УНН посилаючись на Reuters.

Цитата

"Наразі на Nord Stream може вплинути лише ремонт. Або запуск єдиної нитки "Північного потоку - 2", що вціліла, - сказав пєсков журналістам. - Ремонт досі не завершено. Жодних рішень із цього приводу прийнято не було".

Деталі

За словами речника, росії не відомі результати розслідування вибухів трубопроводу Швецією та Данією. Москва, не надавши доказів, поклала відповідальність за вибухи на "західний саботаж".

"Нам поки що нічого не відомо про результати розслідування. Ми не знаємо, наскільки країни, в економічній зоні яких відбувалася ця диверсія, ще наполягатимуть на докопуванні до істини", - сказав пєсков.

пєсков додав, що рішення про початок експорту газу вцілілою частиною газопроводу "Північний потік - 2" поки що немає.

Додамо

Будівництво "Північного потоку - 2", призначеного для транспортування російського газу до Німеччини, було завершено у вересні 2021 року, але так і не було введено в експлуатацію після того, як Берлін відклав сертифікацію лише за кілька днів до того, як Москва напала на Україну у лютому.

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