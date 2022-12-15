кремль: "Решения по ремонту газопровода "Северный поток" пока нет"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что решение о продолжении ремонта подводных газопроводов "Северный поток", поврежденных в результате взрывов в сентябре, пока не принято, информирует УНН ссылаясь на Reuters.
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"Сейчас на Nord Stream может повлиять только ремонт. Или запуск единственной уцелевшей нити "Северного потока - 2", - сказал песков журналистам. - Ремонт до сих пор не завершен. Никаких решений по этому поводу принято не было".
Детали
По словам спикера, россии не известны результаты расследования взрывов трубопровода Швецией и Данией. Москва, не предоставив доказательств, возложила ответственность за взрывы на "западный саботаж".
"Нам пока ничего не известно о результатах расследования. Мы не знаем, насколько страны, в экономической зоне которых происходила эта диверсия, будут настаивать на докапывании до истины", - сказал песков.
песков добавил, что решения о начале экспорта газа уцелевшей частью газопровода "Северный поток – 2" пока нет.
Добавим
Строительство "Северного потока - 2", предназначенного для транспортировки российского газа в Германию, было завершено в сентябре 2021 года, но так и не было введено в эксплуатацию после того, как Берлин отложил сертификацию всего за несколько дней до того, как Москва напала на Украину в феврале.