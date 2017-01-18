Кремль: РФ, Франція та Німеччина домовились надати додатковий імпульс діяльності у рамках "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Під час телефонної розмови Президента РФ Володимира Путіна із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом було “домовлено надати додатковий імпульс діяльності в рамках “нормандської четвірки”, передає УНН із посиланням на прес-службу Кремля.
“Домовлено надати додатковий імпульс діяльності в рамках „нормандської четвірки“. У зв’язку з цим на найближчий час заплановано проведення низки спільних заходів на різних рівнях”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом обговорив виконання мінських угод.
Як повідомляв УНН, 16 січня Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей.