Кремль: РФ, Франция и Германия договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки"

"Достигнута договоренность придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки". В связи с этим на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на разных уровнях", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Франсуа Олландом обсудил выполнение минских соглашений.

Как сообщал УНН, 16 января Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом договорились о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей.