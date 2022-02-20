Кремль назвав "щоденні" прогнози Заходу про вторгнення в Україну провокаційними
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Неодноразові прогнози Заходу про вторгнення Росії в Україну мають провокаційний характер і можуть мати негативні наслідки, заявив у неділю офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков. Його слова наводить ТАСС, передає УНН.
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Путін не звертає уваги на такі заяви Заходу, заявив Пєсков.
"Справа в тому, що це безпосередньо веде до наростання напруженості. А коли напруга нагнітається до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення (на сході України), то будь-яка іскра, будь-яка незапланована подія або будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків", - додав він.
"Тож усе це має, може, мати згубні наслідки. Щоденне оголошення дати вторгнення Росії в Україну є дуже поганою практикою".
Додамо
Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що він переконаний у тому, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення вторгнутися в Україну, і, хоч ще залишається місце для дипломатії, він очікує, що Росія почне діяти в країні найближчими днями.
Росія неодноразово відкидала підготовку до вторгнення в Україну.