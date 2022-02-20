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Кремль назвал "ежедневные" прогнозы Запада о вторжении в Украину провокационными

Кремль назвал "ежедневные" прогнозы Запада о вторжении в Украину провокационными

Киев • УНН

 • 154726 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Неоднократные прогнозы Запада о вторжении России в Украину носят провокационный характер и могут иметь негативные последствия, заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС, передает УНН.

Цитата

Путин не обращает внимания на такие заявления Запада, заявил Песков.

"Дело в том, что это напрямую ведет к нарастанию напряженности. А когда напряжение нагнетается до максимума, как сейчас, например, на линии столкновения (на востоке Украины), то любая искра, любое незапланированное событие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям", - добавил он.

"Так что все это имеет, может, иметь пагубные последствия. Ежедневное объявление даты вторжения России в Украину является очень плохой практикой".

Добавим

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он убежден в том, что президент России Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину, и, хотя еще остается место для дипломатии, он ожидает, что Россия начнет действовать в стране в ближайшие дни.

Россия неоднократно отвергала подготовку вторжения в Украину.

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