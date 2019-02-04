"Кременчук" вирвав перемогу у матчі проти лідера УХЛ

Господарі арени поєдинок почали з закинутої шайби — Андрій Жвачкін на 24 секунді зустрічі засмутив Микиту Гордюшина і відкрив рахунок в матчі. Однак кременчужани ще до першої перерви змогли не тільки зрівняти цифри на табло, але і вийти вперед — спочатку Іван Савченко завершив відмінний пас від Миколи Кисельова, а потім Олексій Красильников на добиванні вивів свою команду вперед.

У другому періоді ситуація повторилася дзеркальним чином — херсонці, зусиллями Миколи Коляди і Івана Дунаєва, двічі вразили володіння Микити Гордюшина, зробивши рахунок 3:2 на свою користь. На що “Кременчук” відповів потужним кидком від синьої лінії від Владислава Грицки, який вдруге зрівняв рахунок в матчі.

Третя двадцятихвилинка повторила сценарій другого періоду — кременчужани з двома шайбами від Тимура Гриценко і Олексія Ворони подвоїли перевагу своєї команди, а потім Микита Коваленко вчасно скористався помилкою Микити Гордюшина і скоротив відставання до мінімуму.

Однак на те, щоб знову зрівняти рахунок у команди Дмитра Підгурського не вистачило часу і сил, що дозволило “Кременчук” вивезти з Херсона вольові три очки — 4:5.

Варто зазначити, що ця зустріч стала останньою між командами в поточному регулярному чемпіонаті.

Окрім того додамо, херсонський “дніпро” лідирує із 81 балом, але випереджає “Донбас” на одне очко. Натомість донеччани мають гур в запасі. “Кременчук” третій — 78.