"Кременчуг" вырвал победу в матче против лидера УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Херсоне матчем между “Днепром” и “Кременчугом” завершился 35-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.
Хозяева арены поединок начали с заброшенной шайбы — Андрей Жвачкин на 24 секунде встречи огорчил Никиту Гордюшина и открыл счет в матче. Однако кременчужане еще до первого перерыва смогли не только сравнять цифры на табло, но и выйти вперед — сначала Иван Савченко завершил отличный пас от Николая Киселева, а затем Алексей Красильников на добивании вывел свою команду вперед.
Во втором периоде ситуация повторилась зеркальным образом — херсонцы, усилиями Николая Коляды и Ивана Дунаева, дважды поразили владения Никиты Гордюшина, сделав счет 3:2 в свою пользу. На что “Кременчуг” ответил мощным броском от синей линии от Владислава Грицки, который вдруг сравнял счет в матче.
Третья двадцатиминутка повторила сценарий второго периода — кременчужане с двумя шайбами от Тимура Гриценко и Алексея Вороны удвоили преимущество своей команды, а затем Никита Коваленко вовремя воспользовался ошибкой Никиты Гордюшина и сократил отставание до минимума.
Однако на то, чтобы вновь сравнять счет у команды Дмитрия Пидгурского не хватило времени и сил, что позволило “Кременчугу” вывезти из Херсона волевые три очка — 4:5.
Стоит отметить, что это стало последней между командами в текущем регулярном чемпионате.
Кроме того добавим, херсонский “Днепр” лидирует с 81 баллом, но опережает “Донбасс” на одно очко. Зато дончане имеют гур в запасе. “Кременчуг” третий — 78.