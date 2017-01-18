"Кременчук" переміг "Донбас" у матчі лідерів УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Дружківці "Кременчук" з результатом 3:0 обіграв чинного чемпіона України донецький "Донбас", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди з Кременчука.
Рахунок в матчі на 7-й хвилині відкрив "Кременчук", коли потужним кидком від борту свій бомбардирський рахунок збільшив Ілля Коренчук. Кілька небезпечних моментів мали Дмитро Німенко, Віктор Захаров і Владислав Гаврик, проте впевнена гра воротарів дозволила зберегти статус-кво.
Другий період почався на зустрічних курсах, але через 6 хвилин після початку другого періоду, після кидка Тимура Гриценко успішно на добиванні зіграв досвідчений форвард "Кременчука" Ігор Коваленя, подвоївши рахунок. Через 8 хвилин перевага гостей зросла ще більше, коли знову від борта, з синьої лінії, шайбу закинув Дмитро Чернишенко.
Третій період пройшов за деякої переваги "Донбасу", однак "Кременчук" успішно грав в обороні, а Едуард Захарченко зміг зберегти свої ворота в недоторканності четвертий раз в сезоні.
Таким чином гравці "Кременчука" набрали після 30 ігор 72 очки і відстають тепер від донеччан в турнірній таблиці УХЛ всього на три бали.
Додамо, що підопічні Олександра Савицького та Дмитра Підгурського перервали 14-тиматчеву переможну серію донецької команди, довівши свою до семи.