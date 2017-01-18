"Кременчуг" победил "Донбасс" в матче лидеров УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Дружковке "Кременчуг" с результатом 3: 0 обыграл действующего чемпиона Украины донецкий "Донбасс", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды из Кременчуга.
Счет в матче на 7-й минуте открыл "Кременчуг", когда мощным броском от борта свой бомбардирский счет увеличил Илья Коренчук. Несколько опасных моментов имели Дмитрий Нименко, Виктор Захаров и Владислав Гаврик, однако уверенная игра вратарей позволила сохранить статус-кво.
Второй период начался на встречных курсах, но через 6 минут после начала второго периода, после броска Тимура Гриценко успешно на добивании сыграл опытный форвард "Кременчуга" Игорь Коваленя, удвоив счет. Через 8 минут преимущество гостей выросло еще больше, когда снова от борта, с синей линии, шайбу забросил Дмитрий Чернышенко.
Третий период прошел при некотором преимуществе "Донбасса", однако "Кременчуг" успешно играл в обороне, а Эдуард Захарченко смог сохранить свои ворота в неприкосновенности четвертый раз в сезоне.
Таким образом игроки "Кременчуга" набрали после 30 игр 72 очка и отстают теперь от дончан в турнирной таблице УХЛ всего на три балла.
Добавим, что подопечные Александра Савицкого и Дмитрия Пидгурского прервали 14-ти матчевую победную серию донецкой команды, доведя свою до семи.