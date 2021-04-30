Крематорій просто неба: на Буковині спалили свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Буковині спалили частину заражених африканською чумою свиней. Про це повідомило обласне управління ДСНС, передає УНН.
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Відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій обласній державній адміністрації з метою недопущення поширення та ліквідації захворювання африканської чуми свиней, спалах якої був зафіксований у свиногосподарстві села Котелеве Новоселицької територіальної громади Чернівецького району, 28 квітня у визначеному для цього місці відбулося спалювання туш тварин. Задля забезпечення пожежної безпеки на місці події чергували рятувальники“, — заявили у відомстві.
У соцмережі виклали відео “крематорію”.
Контекст
Раніше на Буковині зафіксували АЧС. Знищенню підлягає 22 тисячі свиней.
Доповнення
АЧС не становить прямої загрози для людей, проте небезпека у споживанні такого м’яса криється набагато глибше, розповів УНН директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
“У нас немає повноцінних перевірок, тому ми маємо багато різних хвороб. Ми з вами навіть не знаємо, коли їмо м’ясо з АЧС. Вона (чума — ред.) розповсюджена і не впливає одномоментно на здоров’я людей: от з’їв і все — такого немає. Але якщо постійно вживати погану їжу, яка пригнічує імунітет — через деякий час будуть проблеми, буде постійне лікування і навіть не знатимеш звідки це”, — прокоментував Дорошенко.