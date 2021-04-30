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Крематорий под открытым небом: на Буковине сожгли свиней

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. На Буковине сожгли часть зараженных африканской чумой свиней. Об этом сообщило областное управление ГСЧС, передает УНН.

Детали

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черновицкой областной государственной администрации с целью недопущения распространения и ликвидации заболевания африканской чумы свиней, вспышка которой была зафиксирована в свинохозяйстве села Котелево Новоселицкой территориальной общины Черновицкого района, 28 апреля в определенном для этого месте произошло сжигание туш животных. Для обеспечения пожарной безопасности на месте происшествия дежурили спасатели", - заявили в ведомстве.

В соцсети выложили видео "крематория".

Контекст

Ранее на Буковине зафиксировали АЧС. Уничтожению подлежит 22 тыс. свиней.

Дополнение

АЧС не представляет прямой угрозы для людей, однако опасность в потреблении такого мяса кроется гораздо глубже, рассказал УНН директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"У нас нет полноценных проверок, поэтому мы имеем много различных болезней. Мы с вами даже не знаем, когда едим мясо с АЧС. Она (чума - ред.) распространена и не влияет одномоментно на здоровье людей: вот съел и все - такого нет. Но если постоянно употреблять плохую пищу, которая подавляет иммунитет - через некоторое время будут проблемы, будет постоянное лечение и даже не знаешь откуда это", - прокомментировал Дорошенко.

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