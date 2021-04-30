Крематорий под открытым небом: на Буковине сожгли свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На Буковине сожгли часть зараженных африканской чумой свиней. Об этом сообщило областное управление ГСЧС, передает УНН.
Детали
Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черновицкой областной государственной администрации с целью недопущения распространения и ликвидации заболевания африканской чумы свиней, вспышка которой была зафиксирована в свинохозяйстве села Котелево Новоселицкой территориальной общины Черновицкого района, 28 апреля в определенном для этого месте произошло сжигание туш животных. Для обеспечения пожарной безопасности на месте происшествия дежурили спасатели", - заявили в ведомстве.
В соцсети выложили видео "крематория".
Контекст
Ранее на Буковине зафиксировали АЧС. Уничтожению подлежит 22 тыс. свиней.
Дополнение
АЧС не представляет прямой угрозы для людей, однако опасность в потреблении такого мяса кроется гораздо глубже, рассказал УНН директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
"У нас нет полноценных проверок, поэтому мы имеем много различных болезней. Мы с вами даже не знаем, когда едим мясо с АЧС. Она (чума - ред.) распространена и не влияет одномоментно на здоровье людей: вот съел и все - такого нет. Но если постоянно употреблять плохую пищу, которая подавляет иммунитет - через некоторое время будут проблемы, будет постоянное лечение и даже не знаешь откуда это", - прокомментировал Дорошенко.