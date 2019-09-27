Кредитний портфель "Дельта Банку" пустять з молотка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кредитний портфель АТ "Дельта Банк" виставлять на аукціон 15 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
"15 жовтня 2019 року відбудеться аукціон з продажу кредитного портфелю АТ "Дельта Банк". Початкова ціна лоту – 41,2 млн грн. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону з максимальним пониженням стартової ціни до 50%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 47,9% портфелю (за сумою заборгованості) – об’єкти застави за кредитами розташовані у Дніпропетровській області, 28,5% – у Харківській області, 15,8% – у Запорізькій області та 7,8% – у Херсонській області.
Детальна інформація про лот GL3N211782 із описом кредитних угод та переданого забезпечення міститься у публічному паспорті активу на Інформаційному порталі Фонду.
Кредитний портфель складається з прав вимоги за кредитними договорами, з яких 289 забезпечені іпотекою, 8 - транспортними засобами, 7 - іншою заставою та 2 беззаставні.
Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам майже 90 млрд грн.