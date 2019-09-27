Кредитный портфель "Дельта Банка" пустят с молотка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кредитный портфель АО "Дельта Банк" выставят на аукцион 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.
"15 октября 2019 года состоится аукцион по продаже кредитного портфеля АО "Дельта Банк". Начальная цена лота - 41,2 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона с максимальным понижением стартовой цены до 50%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 47,9% портфеля (по сумме задолженности) - объекты залога по кредитам расположены в Днепропетровской области, 28,5% - в Харьковской области, 15,8% - в Запорожской области и 7,8% - в Херсонской области.
Подробная информация о лоте GL3N211782 с описанием кредитных соглашений и переданного обеспечения содержится в публичном паспорте актива на Информационном портале Фонда.
Кредитный портфель состоит из прав требования по кредитным договорам, из которых 289 обеспеченные ипотекой, 8 - транспортными средствами, 7 - другим залогом и 2 беззалоговые.
Напомним, что Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам почти 90 млрд грн.