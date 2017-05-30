Кредитний портфель банку “Михайлівський” присудили фінансовій компанії

Рішення винесено 25 травня 2017 року. Цим рішенням ВАСУ також скасовано ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року, яка була винесена на користь Фонду гарантування вкладів фізосіб у справі №826/17720/16.

“Рішення Вищого адміністративного суду України означає, що всі дії Фонду гарантування вкладів фізосіб та банку "Михайлівський" в особі уповноваженої особи Фонду щодо кредитного портфелю були незаконні.

Зокрема, незаконними є прийняття платежів за кредитами від позичальників банку „Михайлівський“, реструктуризація їх заборгованості, видача фальшивих довідок про погашення заборгованості.

Видані банком „Михайлівський“ або Фондом гарантування вкладів фізосіб довідки про погашення заборгованості є недійсними та не приймаються як доказ погашення заборгованості”, — наголосили у “Фагорі”.

У компанії пояснили, що тепер робити тим позичальникам, які помилково погашали свою кредитну заборгованісь за реквізитами Фонду гарантування вкладів фізосіб або банку “Михайлівський”.

“Тим позичальникам банку “Михайлівський”, які після 19 травня 2016 року сплачували заборгованість на користь банку “Михайлівський”, необхідно повторно сплатити кошти (зі штрафами та пенею) належному кредитору — фінансовій компанії “Фагор”, незалежно від того, чи зможуть вони повернути свої кошти з банку "Михайлівський"/Фонду гарантування вкладів.

В іншому випадку до таких позичальників будуть застосовані всі передбачені законом заходи примусового стягнення заборгованості, зокрема обмеження у праві виїзду за межі України“, — зазначили у “Фагорі”.

Решта позичальників банку “Михайлівський”, які сплачували заборгованість за реквізитами фінансової компанії “Фагор”, отримають дійсні довідки про виконання зобов’язань перед банком “Михайлівський”.

“Ті позичальники, які продовжують сплачувати заборгованість за реквізитами фінансової компанії „Фагор“ та її партнерів можуть розраховувати на отримання дійсних довідок про погашення заборгованості, які слугують доказом виконання зобов’язань за кредитним договором.

Ті позичальники, які вже сплатили кошти за реквізитами фінансової компанії „Фагор“ та отримали довідки про погашення — виконали свої зобов’язання перед банком „Михайлівський“ в повному обсязі”, — наголосили у “Фагорі”.

Нагадаємо, банк “Михайлівський” продав свій кредитний портфель фінансовій компанії “Плеяда” напередодні ліквідації. “Плеяда” передала його фінансовій компанії “Фагор”. Фонд гарантування вкладів фізосіб заявляв про те, що продаж кредитного портефлю незаконний та продовжував збирати кошти з позичальників банку “Михайлівський”. Однак Вищий адміністративний суд визнав такі дії Фонду протиправними.

Також нагадаємо, банк “Михайлівський” визнано незаконно ліквідованим.