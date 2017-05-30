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Кредитный портфель банка "Михайловский" присудили финансовой компании

Киев • УНН

 • 13930 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Высший административный суд Украины признал правомерным продажу кредитного портфеля банка "Михайловский" финансовой компании, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании "Фагор".

Кредитный портфель банка "Михайловский" присудили финансовой компании

Решение вынесено 25 мая 2017 года. Этим решением ВАСУ также отменено постановление Киевского апелляционного административного суда от 22 февраля 2017 года, которое было вынесено в пользу Фонда гарантирования вкладов физлиц по делу №826/17720/16.

"Решение Высшего административного суда Украины означает, что все действия Фонда гарантирования вкладов физлиц и банка "Михайловский" в лице уполномоченного лица Фонда по кредитному портфелю были незаконны.

В частности, незаконными являются принятия платежей по кредитам от заемщиков банка "Михайловский", реструктуризация их задолженности, выдача фальшивых справок о погашении задолженности.

Выданные банком "Михайловский" или Фондом гарантирования вкладов физлиц справки о погашении задолженности являются недействительными и не принимаются в качестве доказательства погашения задолженности", - отметили в "Фагор".

В компании пояснили, что теперь делать тем заемщикам, которые ошибочно погашали свою кредитную задолженность по реквизитам Фонда гарантирования вкладов физлиц или банка "Михайловский".

"Тем заемщикам банка "Михайловский", которые после 19 мая 2016 года платили задолженность в пользу банка "Михайловский", необходимо повторно оплатить средства (со штрафами и пеней) надлежащему кредитору - финансовой компании "Фагор", независимо от того, смогут ли они вернуть свои средства из банка "Михайловский"/Фонда гарантирования вкладов.

В противном случае к таким заемщикам будут применены все предусмотренные законом меры принудительного взыскания задолженности, в том числе ограничения в праве выезда за пределы Украины", - отметили в "Фагор".

Остальные заемщики банка "Михайловский", которые платили задолженность по реквизитам финансовой компании "Фагор", получат действительны справки о выполнении обязательств перед банком "Михайловский".

"Те заемщики, которые продолжают платить задолженность по реквизитам финансовой компании "Фагор" и ее партнеров могут рассчитывать на получение действительных справок о погашении задолженности, которые служат доказательством выполнения обязательств по кредитному договору.

Те заемщики, которые уже оплатили средства по реквизитам финансовой компании "Фагор" и получили справки о погашении - выполнили свои обязательства перед банком "Михайловский" в полном объеме", - отметили в "Фагор".

Напомним, банк "Михайловский" продал свой кредитный портфель финансовой компании "Плеяда" накануне ликвидации. "Плеяда" передала его финансовой компании "Фагор". Фонд гарантирования вкладов физлиц заявлял о том, что продажа кредитного портефлю незаконной и продолжал собирать средства с заемщиков банка "Михайловский". Однако Высший административный суд признал такие действия Фонда противоправными.

Также напомним, банк "Михайловский" признано незаконно ликвидированным.

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