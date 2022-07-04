Кредитний підрозділ ЄС збирається залучити 100 млрд євро на відновлення України

Деталі

У трастовий фонд ЄС-Україна прагнутимуть залучити початкові внески обсягом 20 мільярдів євро від країн ЄС та бюджету ЄС у вигляді грантів, позик та гарантій.

Гарантії, зокрема, матимуть мультиплікативний ефект, що матиме ціллю появу інфраструктурних проектів на загальну суму близько 100 мільярдів євро, що становить близько половини нагальних потреб України, йдеться у документі.

Пропозиція ЄІБ має бути оприлюднена у понеділок, у перший день міжнародної конференції з відновлення України у Швейцарії, метою якої є надання ресурсів Україні та допомога у повоєнному відновленні.

ЄІБ пропонує фонд, який працюватиме так само, як той, який використовувався під час пандемії COVID-19, щоб гарантувати фінансування для малого та середнього бізнесу. Він передбачає надання 25 мільярдів євро, що призведе до мобілізації 200 мільярдів євро.

Трастовий фонд ЄС може зробити внесок у відновлення мостів чи реконструкцію систем водопостачання чи водовідведення, особливо у містах, населення яких збільшилося через міграцію з інших частин України після вторгнення рф до країни 24 лютого, пише видання.

Проекти також можуть бути спрямовані на сприяння експорту України або її енергетичну та цифрову інфраструктуру. ЄІБ або банки розвитку, такі як KfW або DFC, можуть використовувати фонд або його гарантії для інвестицій, за якими вони спостерігають.

Фонд також призначений для заохочення приватного бізнесу, який, ймовірно, вважатиме фінансування інвестицій в Україні надто ризикованим.

Використання інструмента, аналогічного раніше використовуваному, означає, що його можна ввести в дію швидше, тому початкові інвестиції можуть бути схвалені до кінця року. Це дозволить іншим робити свій внесок і може бути легко розширено, відзначає видання.

Європейська комісія має спочатку дати свою згоду, а потім більшість країн ЄС має схвалити план. Згодом держави ЄС вирішать, чи вносити вклад у фонд.

Доповнення

4 липня конференція щодо відновлення України відкривається у швейцарському Лугано.