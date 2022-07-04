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Кредитное подразделение ЕС намерено привлечь 100 млрд евро на восстановление Украины

Кредитное подразделение ЕС намерено привлечь 100 млрд евро на восстановление Украины

Киев • УНН

 • 108009 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Европейский инвестиционный банк, кредитное подразделение Европейского Союза, предлагает структуру финансирования, ранее используемую во время пандемии COVID-19, чтобы помочь восстановить Украину, с инвестициями до 100 миллиардов евро (104,3 миллиарда долларов). Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

В трастовый фонд ЕС-Украина будут стремиться привлечь первоначальные взносы в размере 20 миллиардов евро от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, ссуд и гарантий.

Гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект, который будет иметь целью появление инфраструктурных проектов на общую сумму около 100 миллиардов евро, что составляет около половины неотложных потребностей Украины, говорится в документе.

Предложение ЕИБ должно быть обнародовано в понедельник, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в послевоенном восстановлении.

ЕИБ предлагает фонд, который будет работать так же, как используемый во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малого и среднего бизнеса. Он предусматривает предоставление 25 миллиардов евро, что приведет к мобилизации 200 миллиардов евро.

Трастовый фонд ЕС может внести вклад в восстановление мостов или реконструкцию систем водоснабжения или водоотведения, особенно в городах, население которых увеличилось из-за миграции из других частей Украины после вторжения рф в страну 24 февраля, пишет издание.

Проекты также могут быть направлены на содействие экспорту Украины или ее энергетическую и цифровую инфраструктуру. ЕИБ или банки развития, такие как KfW или DFC, могут использовать фонд или его гарантии для инвестиций, за которыми они наблюдают.

Фонд также предназначен для поощрения частного бизнеса, который, вероятно, сочтет финансирование инвестиций в Украине слишком рискованным.

Использование инструмента, аналогичного ранее используемому, означает, что его можно ввести в действие быстрее, поэтому первоначальные инвестиции могут быть одобрены к концу года. Это позволит другим вносить свой вклад и может быть легко расширено, отмечает издание.

Европейская комиссия должна сначала дать свое согласие, а затем большинство стран ЕС должно одобрить план. Впоследствии государства ЕС решат, вносить ли вклад в фонд.

Дополнение

4 июля конференция по восстановлению Украины открывается в швейцарском Лугано.

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