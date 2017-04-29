Країни ЄС схвалили директиви на переговори із Лондоном щодо Brexit – Д.Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Представники 27 країн-членів Європейського союзу сьогодні під час саміту в Брюсселі схвалили директиви на ведення переговорів із Лондоном про вихід Великої Британії з ЄС. Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент Європейської ради Дональд Туск, передає УНН.
“Директиви схвалені 27 лідерами ЄС одностайно, і справедливий політичний мандат для переговорів щодо Brexit готовий”, — написав Д.Туск.
Як повідомляв УНН, у проекті директив Євросоюзу на переговори стосовно Brexit вимоги Брюсселя до Лондона посилилися. Зокрема, йдеться про захист прав громадян країн ЄС у Великій Британії та про погашення боргів цієї країни перед бюджетом Євросоюзу.