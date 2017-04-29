Країни ЄС схвалили директиви на переговори із Лондоном щодо Brexit – Д.Туск

“Директиви схвалені 27 лідерами ЄС одностайно, і справедливий політичний мандат для переговорів щодо Brexit готовий”, — написав Д.Туск.



Як повідомляв УНН, у проекті директив Євросоюзу на переговори стосовно Brexit вимоги Брюсселя до Лондона посилилися. Зокрема, йдеться про захист прав громадян країн ЄС у Великій Британії та про погашення боргів цієї країни перед бюджетом Євросоюзу.